जींद के प्राइमरी स्कूल में शराब पीकर पहुंचा शिक्षक, समय से पहले छुट्टी कर बच्चों को भगाया

संवाद सूत्र, सफीदों (जींद)। हरियाणा के जींद जिले के गांव खरकड़ा के राजकीय प्राइमरी स्कूल में शनिवार को एक शिक्षक शराब पीकर पहुंच गया। उसने नशे में 11:30 बजे ही छुट्टी कर बच्चों को भगा दिया।

गांव के सरपंच सरदार निरवैल सिंह ने कहा कि अध्यापक स्कूल से निकलते समय कई बार मुख्य द्वार पर स्कूटी से गिरा था। इसका वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर वायरल कर दिया।

आरोपी अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग

सरपंच ने बताया कि यह शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। स्कूल कोई मनमर्जी से चलाने वाली जगह नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य की नींव रखने का मंदिर है। यहां इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पहले स्कूल में केवल आठ विद्यार्थी होते थे।