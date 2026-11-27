जागरण संवाददाता, जींद। बसों की कमी के चलते यात्रियों को रोहतक, भिवानी, पानीपत व हिसार जैसे रूट पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चार बस ढांडाखेड़ी गांव में किसानों के चलते रहे धरने पर पुलिसबल के लिए भेज रखी हैं। इसके अलावा दो बस शनिवार व एक बस रविवार को सिरसा के सिंकदपुर में आयोजित सत्संग में श्रद्धालुओं को लेकर जाएगी।

वहीं, पांच से सात बस मरम्मत के लिए खड़ी रहती हैं। ऐसे में दोपहर बाद यात्रियों को समय पर बस नहीं मिल पाती। आमतौर पर हर 10 से 15 मिनट में यात्रियों को बूथ से निर्धारित स्थान पर जाने के लिए बस मिल जाती है, लेकिन इन रूट पर यात्रियों को दोपहर बाद आधे से पौना घंटा तक इंतजार करना पड़ता है। जींद डिपो में लगभग 160 रोडवेज बस हैं, जिसमें किलोमीटर स्कीम की 37 बस शामिल हैं।

रोडवेज बसों में हर रोज लगभग 15 हजार यात्री सफर करते हैं, जिससे डिपो को हर रोज लगभग 10 लाख रुपय का राजस्व प्राप्त होता है। 160 में से इस समय लगभग 10 से 15 बस यात्रियों के लिए आनरूट नहीं हो पा रही। इस कारण यात्रियों को अपने निर्धारित स्थान पर जाने के लिए समय पर बस नहीं मिल पाती। रोहतक, भिवानी, पानीपत और हिसार रूट पर यात्रियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है।

इन रूटों पर दोपहर के समय बसों के बीच अंतराल बढ़ने से यात्रियों को बस स्टैंड और बूथों पर लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है। कई बार यात्रियों को समय पर बस नहीं मिलने के कारण अपने जरूरी कामों, नौकरी और अन्य निर्धारित कार्यक्रमों में देरी का सामना करना पड़ता है।

यात्रियों का कहना है कि रोडवेज की बस सेवा का मुख्य उद्देश्य लोगों को समय पर और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध करवाना है, लेकिन बसों की कमी के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर दोपहर बाद बसों का इंतजार करना मुश्किल हो जाता है।