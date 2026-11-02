जींद में वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस की छापामारी में युवकों के साथ संदिग्ध हालत में मिली 3 महिलाएं

जागरण संवाददाता, जींद। उचाना के नरवाना रोड और लितानी रोड स्थित दो होटलों में पुलिस ने छापेमारी कर छह लोगों को काबू किया। पुलिस ने होटल संचालकों समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शनिवार दोपहर बाद नरवाना रोड स्थित होटल में पुलिस ने फर्जी ग्राहक भेजा। संकेत मिलने पर टीम ने छापा मारा तो वहां दो महिलाएं मिलीं। रिसेप्शन पर सौदेबाजी कर रहे व्यक्ति की पहचान गांव डोहाना खेड़ा निवासी दिनेश के रूप में हुई।

उसके खिलाफ वेश्यावृत्ति निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। लितानी रोड स्थित होटल में बाहर से महिलाएं बुलाकर वेश्यावृत्ति कराए जाने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। कमरों की तलाशी में तीन महिलाएं तीन युवकों के साथ संदिग्ध हालात में मिलीं।