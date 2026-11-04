'BJP और चुनाव आयोग की मिलीभगत से कटे मतदाता सूची से नाम...', दुष्यंत चौटाला का गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, जींद। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मामले में भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर वोट कटने के बावजूद आयोग ने नए सिरे से रिवीजन करवाने की जगह लोगों से फार्म छह भरने को कहा।

आयोग अपनी गलती स्वीकारने के बजाय उसे छिपाने के लिए नई दलीलें दे रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोहतक में वोटों में गड़बड़ी नहीं होने का बयान भी सवाल खड़े करता है। दुष्यंत चौटाला बुधवार को अर्बन एस्टेट स्थित जजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

दुष्यंत चौटाला के साथ जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रस्तावित रैली के लिए न्योता देने पहुंचे थे। दुष्यंत ने कहा, फार्म छह भरने वाले को शपथ देनी पड़ती है, उसने देश में पहले कहीं वोट नहीं बनवाया है।

ऐसे में गलत तरीके से नाम कटने पर लोगों को दोबारा नाम जुड़वाने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आयोग को अलग व्यवस्था करनी चाहिए थी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग की और न्यायपालिका से मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने को कहा।

दुष्यंत ने कहा बंगाल में 25 लाख वोट गलती से कटने की बात सामने आई है, जबकि पीलीभीत में 13 हजार वोटों में गड़बड़ी मिली है। इस दौरान पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा, कृष्ण राठी, दरबारा देशवाल, जिला मीडिया प्रभारी विकास जांगड़ा, दीपक देशवाल, गुरदीप सांगवान मौजूद रहे।