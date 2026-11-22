जागरण संवाददाता, जींद। गांव बिशनपुरा के पास 20 नवंबर की रात एलपीजी से भरे टैंकर में गैस चोरी करने के दौरान आग लगी थी। एचपीसीएल के क्षेत्रीय मुख्य प्रबंधक रोहित ब्रह्मदेव की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्टर चंद्रप्रकाश अरोड़ा और अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस जांच कर रही है कि गैस चोरी ट्रांसपोर्टर के कहने पर हुई या चालक ने खुद करवाई। एचपीसीएल के क्षेत्रीय मुख्य प्रबंधक ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है, रोहतक रोड स्थित एचपी गैस प्लांट से सात टन एलपीजी लेकर टैंकर बठिंडा जाना था, लेकिन चालक उसे पास के एक ढाबे पर ले गया।