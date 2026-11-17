जागरण संवाददाता, जींद। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जिला रोजगार कार्यालय व युवा सशक्तिकरण व उद्यमशीलता विभाग हरियाणा के तत्वावधान में जिला स्तरीय मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिढ़ा व जिला रोजगार अधिकारी अंजू नरवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्राचार्य धर्मेंद्र सिंह व उपप्राचार्य प्रवेश कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में 2508 अभ्यर्थियों ने आनलाइन आवेदन किया था, जबकि 1223 अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन माध्यम से रोजगार मेले में आवेदन किया।

780 अभ्यर्थियों को किया शॉर्टलिस्ट मेले में 35 कंपनियों ने भाग लेकर विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दक्षता व व्यावहारिक कौशल के आधार पर चयन प्रक्रिया आयोजित की। कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों, योग्यता एवं कौशल का मूल्यांकन किया गया। इस चयन प्रक्रिया के दौरान 780 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया।

डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिढ़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच व अथक मेहनत के परिणामस्वरूप भारत ने विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान स्थापित की है। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी, उस समय भारत विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में 14वें स्थान पर था, जबकि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है।