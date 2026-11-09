जींद के किसान की बेटी ने रचा इतिहास, यूथ ओलिंपिक में जीता सिल्वर मेडल; चीन की पहलवान से कड़े मुकाबले में मिली हार

जागरण संवाददाता, जींद। ललित खेड़ा गांव की किसान की बेटी तान्या मलिक ने सेनेगल के डकार में आयोजित यूथ ओलिंपिक गेम्स 75 किलोग्राम बीच रेसलिंग स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। इसी के साथ तान्या यूथ ओलिंपिक में बीच रेसलिंग में मेडल जीतने वाली भारत की पहली पहलवान बनी।

तान्या की इस उपलब्धि पर गांव में खुशी की लहर है। तान्या के साथ उनके पिता देवेंद्र मलिक भी गए हुए हैं। 11 नवंबर को वे गांव में पहुंचेंगे। देवेंद्र मलिक ने बताया कि फाइनल से पहले हुए चारों मुकाबलों में तान्या ने जीत हासिल की। फाइनल मुकाबला चीन की झाओ मिन से हुआ। करीबी मुकाबले में तान्या को मिन झाओ से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा और गोल्ड मेडल से चूक गई। तान्या ने ग्रुप बी में अपने अभियान की शुरुआत जर्मनी की मिया माउर के खिलाफ की।