'वो गुंडा-बदमाश, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे'; बृजभूषण का नाम सुनते ही भड़कीं विनेश फोगाट

जागरण संवाददाता, जींद। कांग्रेस के जनसंवाद कार्यक्रम में मंगलवार को जींद पहुंची जुलाना से विधायक विनेश फोगाट ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गुंडा- बदमाश बोला। पत्रकारों ने जब बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सवाल किया, तो विनेश ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उसे छोड़िये, वो गुंडा-बदमाश है। उन्होंने बताया, गोंडा में बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं और जमीनों पर कब्जे के आरोप भी हैं।

पहलवानों के मुद्दे को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगी। बृजभूषण की संपत्ति और हैलीकाप्टर को लेकर विनेश ने भाजपा पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे और प्रभाव के बल पर महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया और भाजपा उनका साथ दे रही है।