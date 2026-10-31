हॉकी के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी धर्मपाल लाठर का निधन, 1971 में हरियाणा टीम को दिलाया था गोल्ड मेडल

संवाद सूत्र, जुलाना। गांव शादीपुर निवासी हॉकी के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी मास्टर धर्मपाल लाठर का अस्वस्थता के चलते 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से क्षेत्र ने एक अनुभवी खिलाड़ी और भारतीय हाकी के गौरवशाली इतिहास से जुड़े व्यक्तित्व को खो दिया है। धर्मपाल लाठर की खेल यात्रा बेहद प्रेरणादायक रही। उन्हें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से कोचिंग और मार्गदर्शन प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ था।

उन्होंने उस दौर में हाकी में अपनी पहचान बनाई, जब खिलाड़ियों के पास आज की तरह आधुनिक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध नहीं थे। उनके पोते नीरज ने बताया कि उनके दादा वर्ष 1969 से 1974 तक हरियाणा की हाकी टीम का हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने दो साल तक प्रदेश की टीम का नेतृत्व भी किया।

उनके नेतृत्व में हरियाणा की टीम ने वर्ष 1971 में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया था। नीरज ने बताया कि उनके दादा का पूरा जीवन खेल के प्रति समर्पित रहा। खेल ही उनकी पहचान और सबसे बड़ी उपलब्धि थी।