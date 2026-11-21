जागरण संवाददाता, जींद। रात को लगभग 11 बजे बिशनपुरा व शादीपुरा गांव के बीच एक पेट्रोल पंप के पास खड़े गैस के टैंकर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि शादीपुरा व बिशनपुरा दोनों गांवों में अफरा-तफरी मच गई।

लोगों को आशंका थी कि यह गैस टैंकर फट जाएगा, लेकिन गनीमत रही कि आग जलती रही और टैंकर फटा नहीं। जींद, जुलाना, नरवाना, उचाना व सफीदों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर सुबह चार बजे तक काबू पाया।

गांव बिशनपुरा के पास एचपी गैस का बड़ा प्लांट है। यहां पर बाहर से गैस के टैंकर आते हैं और सिलिंडरों में गैस भरी जाती है। गैस प्लांट के बाहर काफी संख्या में एलपीजी गैस से भरे टैंकर खड़े रहते हैं। सूत्रों की मानें तो यहां आसपास के क्षेत्र में इन गैस टैंकरों से काफी मात्रा में गैस चोरी की जाती है। गैस चोरी करते हुए ही किसी तरह टैंकर में आग लग गई। इस टैंकर में सात टन गैस भरी हुई थी।