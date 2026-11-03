दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाने के मामले में 8 किसान बरी, हरियाणा की नरवाला अदालत का बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, जींद। मार्च 2022 में उचाना में तत्कालीन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाने और खटकड़ टोल बाधित करने के मामले में नरवाना अदालत ने आठ किसानों को बरी कर दिया है।

इनमें सतबीर पहलवान के अलावा नरेंद्र गतौली, प्रदीप सिहाग जुलाना, कविता खरकरामजी, प्रियंका खरकरामजी, सुशील नरवाल चांदपुर, संदीप बडौदा, ओम प्रकाश शादीपुर शामिल हैं।

खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान ने बताया कि 23 मार्च 2022 को दुष्यंत चौटाला ने उचाना में मैराथन करवाई थी। उस दौरान दुष्यंत को काले झंडे दिखाने के आरोप में पुलिस ने सतबीर सहित कई किसानों पर मामला दर्ज किया था। यह मामला नरवाना अदालत में चल रहा था।