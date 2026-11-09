हरियाणा के झज्जर में खेत में दबा मिला व्यक्ति का शव, कुत्तों के खोदने पर खुला सनसनीखेज राज

संवाद सूत्र, साल्हावास (झज्जर)। क्षेत्र के गांव झांसवा में एक खेत से जमीन में दबी हुई लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खेत में आवारा कुत्तों द्वारा लगातार मिट्टी खोदने और भगाने पर भी न हटने से खेत मालिक को संदेह हुआ, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब खेत की खुदाई कराई, तो वहां से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ।

मृतक की पहचान राजकुमार (पुत्र रामआसरे, निवासी गांव सोन पीपरी, जिला महराजगंज, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, मृतक गत 28 अक्टूबर 2026 से लापता था। साले ने दर्ज कराया था मुकदमा इस संबंध में मृतक के साले अखिलेश (पुत्र रामअवध, निवासी संगध, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) द्वारा गत 2 नवंबर 2026 को थाना साल्हवास में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सूचित किया, जिसके बाद साले अखिलेश द्वारा ही शव की शिनाख्त की गई है।

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस महकमा हरकत में आ गया। मौके पर नायब तहसीलदार रघुबीर सिंह, एसीपी नवीन संधु और थाना साल्हवास प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे। इसके अलावा मौके की नजाकत को देखते हुए फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए।