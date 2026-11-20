जागरण संवाददाता, झज्जर। पंचकूला के नागरिक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के निलंबन के विरोध में नर्सिंग आफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सोमवार, 23 नवंबर को पूरे जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में दिन-रात की पूर्ण हड़ताल पर जाने का एलान किया है। इस संबंध में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सिविल सर्जन, झज्जर को हड़ताल की पूर्व सूचना देते हुए ज्ञापन सौंपा।

एसोसिएशन की जिला प्रधान सुमन बाला और अन्य पदाधिकारियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार, 16 नवंबर 2026 को महानिदेशक के पत्र के आधार पर नागरिक अस्पताल पंचकूला में मरीज आशीष कुमार (अब मृतक) के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में नर्सिंग स्टाफ को निलंबित किया गया है। संगठन ने इस कार्रवाई को पूरी तरह एकतरफा और अन्यायपूर्ण करार दिया है।