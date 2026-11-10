किसान के बेटे ने बढ़ाया मान, झज्जर के गौरव कादियान का UPSC-NDA में चयन; दादा और चाचा के बाद तीसरी पीढ़ी करेगी देश सेवा

जागरण संवाददाता, झज्जर। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नवल अकादमी (एनए) परीक्षा (1)-2026 के घोषित अंतिम परिणामों में गांव दुबलधन के पाना बिधयान निवासी गौरव कादियान ने प्रतिष्ठित एवं कठिन परीक्षा में सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से ग्रामीण इलाकों और परिजनों में भारी उत्साह व खुशी का माहौल है।

बता दें कि गौरव कादियान का यह चयन उनकी व्यक्तिगत मेहनत के साथ-साथ उनके परिवार की गौरवशाली सैन्य परंपरा का भी प्रतीक है। गौरव के दादा सुखबीर सिंह भारतीय सेना से सेवा निवृत्त हैं। इसके अतिरिक्त उनके दोनों चाचा रामनिवास और फूल कुमार भी सेना से सेवा निवृत्त होकर देश की सेवा कर चुके हैं। अब परिवार की तीसरी पीढ़ी से गौरव ने सेना में अधिकारी बनने की ओर कदम बढ़ाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया है।