जागरण संवाददाता, झज्जर। शहद की एक बूंद में मिठास तो आपने खूब चखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी शहद से तैयार ऐसा उत्पाद देखा है, जिसे 'सेहत का अमृत' कहा जा रहा हो?

झज्जर जिले के मलिकपुर गांव निवासी शहद उत्पादक विनय फौगाट ने मधुमक्खियों के शहद से एक ऐसा ही उत्पाद तैयार किया है। इसका नाम उन्होंने 'हनी एलिक्सिर' रखा है।

करीब दो महीने के प्रयोग और मेहनत के बाद तैयार इस उत्पाद को विनय प्रोबायोटिक गुणों से युक्त बताते हैं। उनका दावा है कि इसके एक मिलीलीटर में करीब 20 करोड़ गुड बैक्टीरिया मौजूद हैं।

शहद से अमृत बनाने का अनूठा प्रयोग

विनय फौगाट शहद उत्पादन से जुड़े हुए हैं। शहद के गुणों और इसके नए उपयोग की संभावनाओं को लेकर उन्होंने प्रयोग शुरू किया। करीब दो महीने तक चली प्रक्रिया के बाद हनी एलिक्सिर तैयार किया।

विनय इसे शहद का अमृत भी कहते हैं। उनका कहना है कि यह सामान्य शहद से अलग एक प्रोबायोटिक उत्पाद है, जिसका उद्देश्य शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देना है। आंतों के गुड बैक्टीरिया को पोषण देने का दावा विनय के अनुसार, हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया की कालोनियां होती हैं, जो पाचन तंत्र को सुचारू रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। हनी एलिक्सिर इन बैक्टीरिया को पोषण देने में मदद कर सकता है। उनका दावा है कि इसके नियमित सेवन से आंतों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है और पाचन संबंधी परेशानियों में लाभ मिल सकता है।

सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले सेवन की सलाह विनय फौगाट के मुताबिक, वह हनी एलिक्सिर को सुबह एक गिलास पानी में एक चम्मच मिलाकर खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। इसके अलावा रात को सोने से पहले आधा गिलास पानी में एक चम्मच हनी एलिक्सिर मिलाकर लेने की बात कहते हैं। उनका दावा है कि इस तरीके से सेवन करने पर शरीर को इसके संभावित लाभ मिल सकते हैं।

वजन घटाने से लेकर गहरी नींद तक के फायदे गिनाए विनय का कहना है कि हनी एलिक्सिर वजन नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। वह इसके सेवन से पाचन तंत्र बेहतर होने, नींद की गुणवत्ता में सुधार और मानसिक स्वास्थ्य को लाभ मिलने का दावा भी करते हैं।

उनके अनुसार, यह आंतों की अंदरूनी परत यानी गट लाइनिंग को स्वस्थ रखने में भी सहायक हो सकता है। हालांकि इन सभी लाभों की वैज्ञानिक पुष्टि होना जरूरी है।



हनी एलिक्सिर को लेकर विनय का दावा केवल पाचन और वजन तक सीमित नहीं है। उनका मानना है कि आंतों का स्वास्थ्य बेहतर रहने का असर त्वचा और शरीर की कार्यप्रणाली पर भी पड़ सकता है।