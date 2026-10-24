हरियाणा में आधुनिक खेती का कमाल, मिट्टी के बिना उग रही सब्जियों की पौध; किसानों के लिए वरदान बनी ये तकनीक

जागरण संवाददाता, झज्जर। आधुनिक तकनीक के सहारे खेती को आसान, किफायती और लाभकारी बनाने की दिशा में मुनीमपुर स्थित पुष्प उत्पादन एवं उत्कृष्टता केंद्र किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है।

केंद्र में हाईटेक पालीहाउस के माध्यम से मौसमी सब्जियों और फूलों की गुणवत्तापूर्ण पौध तैयार की जा रही है। खास बात यह है कि यहां मिट्टी के बिना ही सब्जियों की पौध विकसित की जाती है, जिससे किसानों को स्वस्थ और बीमारी मुक्त पौध उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है।

केंद्र की यह पहल किसानों को बेहतर फसल उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ाने के साथ खेती की लागत कम करने में भी सहायक बन रही है। मिट्टी नहीं, आधुनिक तकनीक से तैयार हो रही पौध केंद्र में स्थापित चार सामान्य पालीहाउस व एक हाईटेक पालीहाउस में किसानों की जरूरत के अनुसार सब्जियों और फूलों की पौध तैयार की जा रही है। इनमें टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, बैंगन, गोभी और खीरा जैसी प्रमुख सब्जियां शामिल हैं। किसान अपनी पसंद की सब्जी का बीज लेकर केंद्र पहुंचते हैं, जिसके बाद उनकी मांग के अनुरूप पौध तैयार की जाती है। इस व्यवस्था से किसानों को अपनी पसंद की किस्म की पौध प्राप्त करने का विकल्प मिलता है और उन्हें खेत में सीधे बीज बोने की तुलना में पौध तैयार करने की मेहनत से भी राहत मिलती है। एक एकड़ के लिए पौध की संख्या भी निर्धारित सब्जियों की खेती में सही संख्या में पौध लगाना बेहतर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र में तैयार पौध के संबंध में फसल के प्रकार के अनुसार अलग-अलग मानक निर्धारित हैं।

पौधे वाली सब्जियों के लिए एक एकड़ में करीब 12 हजार पौध लगाई जाती हैं, जबकि बेल वाली सब्जियों के लिए प्रति एकड़ लगभग छह हजार पौध की जरूरत होती है। इससे किसानों को फसल की योजना बनाने और खेत में पौध लगाने की तैयारी करने में सहूलियत मिलती है।

विशेष रूप से सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए यह सुविधा उपयोगी है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता की पौध फसल की शुरुआती बढ़वार और आगे के उत्पादन में अहम भूमिका निभाती है। खेत में रोपाई के बाद भी रखी जाती है नजर केंद्र की भूमिका केवल पौध तैयार करके किसानों को सौंपने तक सीमित नहीं है। किसान के खेत में पौध का रोपण होने के बाद संबंधित अधिकारी फसल का निरीक्षण भी करते हैं।