जागरण संवाददाता, झज्जर। बेटी को कालेज छोड़ने रोहतक जा रहे उपेंद्र की कार को चरखी दादरी-झज्जर मार्ग पर एक निजी बस ने टक्कर मार दी। हादसे में कार चला रहे उपेंद्र की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी अनिशा घायल हो गई। उपचार के बाद अनिशा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि महेंद्रगढ़ जिले के मालड़ाबास गांव निवासी उपेंद्र रात में बेटी अनिशा को कार से रोहतक छोड़ने जा रहे थे। अनिशा वहां बीटेक की पढ़ाई कर रही है।

रास्ते में उनकी कार की चरखी दादरी से झज्जर के बीच चलने वाली निजी बस से टक्कर हो गई। टक्कर में पिता-पुत्री घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपेंद्र को मृत घोषित कर दिया। अनिशा का उपचार किया गया और हालत में सुधार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।