जागरण संवाददाता, झज्जर। सर्दी में कोहरे और रात के समय सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।

डीसी वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों से कहा कि जिले से गुजरने वाले कटरा एक्सप्रेस-वे, कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे समेत प्रमुख सड़कों पर कोई वाहन अवैध रूप से खड़ा न रहे। उन्होंने विभागों को समन्वय से काम करने और यातायात बाधित होने से रोकने को कहा।

सफेद पट्टी, ब्लिंकर और सूचना बोर्ड लगाने के आदेश डीसी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिए निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सर्दी में कम दृश्यता के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम समय पर पूरे करने और लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।

सभी सड़कों पर सफेद पट्टी लगाने, ब्लिंकर सक्रिय रखने और दुर्घटना संभावित स्थानों, मोड़ों व संवेदनशील क्षेत्रों में चेतावनी और सूचनात्मक बोर्ड लगाने को कहा गया। विभाग नियमित निरीक्षण कर कमियों को तुरंत दूर करेंगे। पशुओं से बचाव और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर शहरी निकायों, ग्रामीण अधिकारियों और पशुपालन विभाग को सड़क पर घूमने वाले पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनसे होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। ‘म्हारी सड़क’ एप पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण कर लंबित मामले खत्म करने को भी कहा गया।