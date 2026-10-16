शाही अंदाज और बेमिसाल कद-काठी, बेरी के अश्व मेले में मारवाड़ी नस्ल का 'अश्वदेव' बना हर किसी की पसंद

संवाद सूत्र, बेरी। धर्मनगरी बेरी में मां भीमेश्वरी देवी के पावन नवरात्र मेले के साथ लगने वाले पारंपरिक अश्व मेले में इस बार राजस्थान और हरियाणा की शान कहे जाने वाले घोड़ों की धूम मची हुई है।

मेले के बीच भिवानी जिले के कुहाड़ गांव स्थित स्वास्तिक स्टड फार्म का मारवाड़ी नस्ल का शानदार घोड़ा अश्वदेव इन दिनों मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अपनी शाही चाल, भीतर की ओर मुड़े खूबसूरत कानों और गठीले शरीर के कारण अश्वदेव जिधर से भी गुजरता है, हर किसी की निगाहें उसी पर टिक जाती हैं।

छोटी उम्र में ही महारथी कद-काठी मारवाड़ी नस्ल के इस अनमोल घोड़े अश्वदेव की उम्र अभी महज 42 महीने (साढ़े तीन साल) है, लेकिन इसकी ऊंचाई 68 इंच से भी अधिक है। इतनी कम उम्र में इतनी भव्य कद-काठी देखकर पशु पालक और आम लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। मेले में पहुंचने वाले लोग इस खूबसूरत घोड़े के साथ सेल्फी लेने और उसकी खूबियों को करीब से निहारने के लिए खासे लालायित नजर आ रहे हैं।

जई, चना और दूध से होती है शाही परवरिश अश्वदेव के मालिक सुधीर कुमार बताते हैं कि उनके फार्म पर कुल 13 घोड़े-घोड़ियां हैं, जिनमें अश्वदेव का स्थान सबसे खास है। वे इसे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर गांव से लेकर आए थे। सुधीर के अनुसार, अश्वदेव को एक परिवार के सदस्य की तरह पाला गया है।