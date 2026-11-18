संवाद सूत्र, बेरी (झज्जर)। बेरी-कलानौर रोड पर मंगलवार रात एडीएस शराब फैक्ट्री के पास हुए सड़क हादसे में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल प्रदीप कुमार की मौत हो गई। रोहतक जिले के गांव काहनौर निवासी प्रदीप, पुत्र जयभगवान, ड्यूटी खत्म करने के बाद बुलेट मोटरसाइकिल से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

पुलिस के अनुसार, रात करीब एक बजे प्रदीप सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल मिले। उन्हें सामान्य अस्पताल झज्जर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बुधवार को झज्जर के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।