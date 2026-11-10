हरियाणा के हांसी में तेंदुए की खाल के साथ युवक गिरफ्तार, कीमत डेढ़ करोड़ रुपये; तमिलनाडु से जुड़े तस्करी के तार

जागरण संवाददाता, हांसी (हिसार)। वन्य जीव विभाग और सीआइए हांसी की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पेटवाड़ निवासी सोनू बावरिया को तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। वन्य जीव विभाग के प्रारंभिक आकलन के अनुसार खाल करीब साढ़े तीन वर्ष के तेंदुए की है और इसकी कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये बताई जा रही है।

पूछताछ में सामने आया कि तमिलनाडु में रह रहा आरोपित का भाई यह खाल उसके पास छोड़कर गया था। वापस आने के बाद दोनों की इसे बेचने की योजना थी। पुलिस अब आरोपित के भाई की तलाश कर रही है।

वन्य जीव विभाग को सूचना मिली थी कि पेटवाड़ में तेंदुए की खाल छिपाकर रखी गई है और उसे ठिकाने लगाने की तैयारी चल रही है। इसके बाद विभाग के उपनिरीक्षक अक्षय कुमार और सीआइए हांसी के पीएसआइ कपिल के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने पेटवाड़-थुराना मार्ग के क्षेत्र में कार्रवाई कर सोनू बावरिया को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से नीले रंग के थैले में रखी तेंदुए की खाल बरामद हुई।

पूरी कार्रवाई की हुई वीडियोग्राफी जांच में पता चला कि खाल को घर के भीतर रखने के बजाय बाहर एक स्थान पर छिपाया गया था। आरोपित अपने भाई के तमिलनाडु से लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि खाल कहां से लाई गई और इसे किस व्यक्ति को बेचा जाना था।