कपड़ा खरीदने घोड़ों पर आते थे अंग्रेज, 2 घंटे खुलता था हिसार का वकीलान बाजार; चांदी के सिक्कों से होता था भुगतान

गुलशन बजाज, हिसार। नागोरी गेट से गुलाब सिंह चौक तक दुकानों की कतारें और ग्राहकों की आवाजाही दिखाई देती है, वहां कभी वकीलों के परिवारों की रिहायश हुआ करती थी।

बाजार में कारोबार भी आज की तरह पूरे दिन नहीं चलता था। दोपहर 12 से दो बजे तक ही दुकानें खुलती थीं। अंग्रेज अधिकारी घोड़ों पर सवार होकर कपड़ा खरीदने आते थे और चांदी के सिक्कों से भुगतान करते थे।

लगभग 1940 से आबाद हिसार का वकीलान बाजार आज भले ही शहर के पुराने व्यापारिक केंद्रों में शामिल हो, लेकिन इसकी गलियों में उस दौर की कई कहानियां आज भी जीवित हैं। दिगंबर जैन समाज के प्रधान नवीन जैन बताते हैं कि उनके दादा अजीत प्रसाद जैन ने वर्ष 1940 में वकीलान बाजार में सबसे पहले कपड़े की दुकान खोली थी। उस समय बाजार का स्वरूप बिल्कुल अलग था। न दुकानों की लंबी कतारें थीं और न ही आज जैसी भीड़। कारोबार का समय भी सीमित था। दोपहर 12 बजे दुकान खुलती और दो बजे बंद हो जाती थी। अंग्रेज घोड़ों पर सवार होकर खरीदारी के लिए आते थे।

लकड़ी के छज्जों वाली इमारतें थीं बाजार की पहचान वकीलान बाजार की पहचान केवल कारोबार तक सीमित नहीं थी। यहां की पुरानी इमारतें भी अपनी अलग स्थापत्य शैली के लिए जानी जाती थीं। नवीन जैन के अनुसार, मकानों और दुकानों पर लकड़ी के खूबसूरत छज्जे बने होते थे, जो बाजार को अलग पहचान देते थे।