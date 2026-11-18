संवाद सहयोगी, आदमपुर। गांव सीसवाल के शिव चौक के पास ट्रैक्टर की टक्कर से गंभीर रूप से घायल आदमपुर निवासी कृष्ण की हिसार के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। चार दिन तक उपचार के बाद सोमवार रात उसने दम तोड़ दिया।

मृतक के भाई सुरेश ने बताया कि 12 नवंबर की शाम करीब साढ़े सात बजे पिता को पुलिसकर्मी का फोन आया कि कृष्ण का सड़क हादसा हुआ है और उसे नागरिक अस्पताल आदमपुर में भर्ती कराया गया है। वहां से उसे अग्रोहा मेडिकल कालेज रेफर किया गया।

रात करीब 11 बजे उसे हिसार के निजी अस्पताल ले जाया गया। 13 से 16 नवंबर तक उसका उपचार चला। 16 नवंबर रात करीब 11 बजे चिकित्सकों ने उसकी मौत की जानकारी दी। सुरेश के अनुसार, कृष्ण सीसवाल से आदमपुर जा रहा था।