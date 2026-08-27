हरियाणा में आज इन 3 जिलों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में मानसून की सक्रियता कम हो गई है। वीरवार को प्रदेश के तीन जिलों में वर्षा की चेतावनी दी गई है। इसमें पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर शामिल है।

वहीं, अभी तक प्रदेश में सामान्य से 17 प्रतिशत कम वर्षा का आंकड़ा दर्ज किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता अभी कम हुई है।

लेकिन मौसम विज्ञानी इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्की वर्षा की चेतावनी भी जारी कर रहे हैं। यह दिक्कत 30 अगस्त तक बनी रह सकती है। इस दौरान वर्षा कम होने पर अधिकतम तापमान भी बढ़ने की संभावना बनी हुई है।