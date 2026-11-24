जागरण संवाददाता, हिसार। यरुशलम की भारतीय धर्मशाला और गाजा-हाइफा में भारतीय सैनिकों की कब्रें भारत और फिलिस्तीन की ऐतिहासिक मित्रता की ऐसी अमिट निशानियां हैं, जो दोनों देशों के रिश्तों की गहराई बयां करती हैं। भारत और फिलिस्तीन के संबंध केवल आधुनिक कूटनीतिक इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि इनकी जड़ें अतीत में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं।

यह बात फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला मोहम्मद अबू शावेश ने सोमवार को गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीजेयू) के युवा महोत्सव प्रबोधिनी के अंतिम दिन विद्यार्थियों से संवाद के दौरान कही। भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक है। दर्शन, साहित्य, विज्ञान, कला और आध्यात्मिक चिंतन के क्षेत्र में भारत की असाधारण विरासत रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी केवल तकनीक और प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि वहां के लोगों की कल्पनाशीलता, ज्ञान, दृढ़ संकल्प और चरित्र होता है।

राजदूत ने कहा कि युवा ऐसी पीढ़ी का हिस्सा हैं, जिसके सामने असाधारण संभावनाओं से भरी दुनिया है। शिक्षा को केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सवाल पूछने का साहस, स्वतंत्र रूप से सोचने का आत्मविश्वास और बदलाव लाने का संकल्प पैदा करना भी होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिए।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को सराहा इससे पहले राजदूत ने विश्वविद्यालय के विभिन्न सांस्कृतिक मंचों पर विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां देखीं। उन्होंने गुरु जंभेश्वर महाराज धार्मिक अध्ययन संस्थान में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन सेंटर, डा. भीमराव आंबेडकर लाइब्रेरी और बायोटेक्नोलाजी विभाग का दौरा कर वहां की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों की जानकारी ली।

कुलपति प्रो. विजय कुमार ने कहा कि राजदूत का विश्वविद्यालय दौरा विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए वैश्विक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक समझ विकसित करने का अवसर है। इससे न्याय, स्वतंत्रता, शांति और सह-अस्तित्व के मूल्यों को समझने के साथ भारत और फिलिस्तीन के शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग, गुणवत्तापरक शोध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नए रास्ते खुलेंगे।