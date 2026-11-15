अर्जुन अवॉर्ड लेने पहुंचे हरियाणा के नरेंद्र ने की राम-राम, राष्ट्रपति ने भी इसी अंदाज में दिया जवाब

जागरण संवाददाता, हांसी। राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को अर्जुन पुरस्कार लेने की बारी आई तो सोरखी के अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राम-राम कही।

समारोह में जहां कुछ लोग ‘गुड आफ्टरनून’ कहकर अभिवादन कर रहे थे, वहीं नरेंद्र ने अपने हरियाणवी अंदाज में राम-राम की। राष्ट्रपति ने भी राम-राम कहकर जवाब दिया और उन्हें अर्जुन पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया।

राष्ट्रपति ने नरेंद्र से कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं में पदक जीतने से देश का सम्मान बढ़ता है। उन्होंने आगे भी इसी तरह प्रदर्शन जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया।

हांसी के गांव सोरखी से राष्ट्रपति भवन तक नरेंद्र का सफर 2009 में शुरू हुआ था। तब उन्होंने भिवानी की मुक्केबाजी अकादमी में प्रशिक्षक देवराज से अभ्यास शुरू किया। तीन साल बाद फिलीपींस में युवा विश्व प्रतियोगिता में रजत पदक जीता।

वर्ष 2013 में वह भारतीय सेना में भर्ती हुए। उसी साल युवा एशियाई प्रतियोगिता में भी रजत पदक हासिल किया। सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने अभ्यास जारी रखा और 2015 में विश्व सैन्य खेलों में रजत जीता। इसके बाद एशियाई खेलों से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों तक उन्होंने देश के लिए पदक जीते। अर्जुन पुरस्कार मिलने की खबर से सोरखी और हांसी में खुशी है। राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण, ग्लास्गो में जीता रजत नरेंद्र ने 2023 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। यूरोपीय कप में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। वर्ष 2025 के राष्ट्रीय खेलों में भी वह स्वर्ण विजेता रहे। वर्ष 2026 में ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में उतरे और रजत पदक जीता।

भिवानी में प्रशिक्षण से शुरू हुए उनके सफर में युवा वर्ग की प्रतियोगिताओं के बाद सेना, राष्ट्रीय खेलों और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के पदक जुड़े। ग्लास्गो का रजत उनके इसी सफर की एक और उपलब्धि रहा। थाई मुक्केबाज को हराकर पक्का किया एशियाई पदक जापान के आइची-नागोया में हुए एशियाई खेलों में नरेंद्र के सामने क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के अद्थापोंग सेंगतेप थे। नरेंद्र ने उन्हें हराकर अंतिम चार में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का कर दिया। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला कजाकिस्तान के विश्व चैंपियन ऐबेक ओरलबाय से हुआ।