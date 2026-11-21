हिसार में लॉरेंस गैंग के शूटर का एनकाउंटर, सरपंच से मांगी थी 5 करोड़ की रंगदारी; भारी पुलिस बल तैनात
हिसार के बरवाला में CIA-1 टीम और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। घायल आरोपी ने करनाल के सरपंच और रोहतक के स्कूल संचालक से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी।
HighLights
हिसार में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य से पुलिस मुठभेड़।
मुठभेड़ में आरोपी घायल, उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
आरोपी ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी करनाल, रोहतक में।
जागरण संवाददाता, हिसार। बरवाला में बाडो पट्टी टोल के नजदीक जेवर मार्ग पर हिसार CIA-1 की टीम और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक कथित सदस्य के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से दो-दो राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए हिसार भेजा गया है।
एनकाउंटर में पकड़े गए आरोपित ने करनाल और रोहतक में 5 करोड़ रुपये की पिछले दिनों रंगदारी मांगी थी। करनाल में एक सरपंच और रोहतक में एक स्कूल संचालक से रंगदारी मांगी थी।
जवाबी फायरिंग में शूटर को लगी गोली
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पुलिस को आरोपी के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर CIA-1 की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस और आरोपी का आमना-सामना हो गया और फायरिंग शुरू हो गई।
बताया जा रहा है कि घायल आरोपी हिसार जिले का ही रहने वाला है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस ने वारदात स्थल को सील कर दिया है।
मौके पर हिसार CIA प्रभारी इंस्पेक्टर करमजीत सिंह और सब इंस्पेक्टर नवीन सहित पुलिस के कई कर्मचारी मौजूद हैं।