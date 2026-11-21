जागरण संवाददाता, हिसार। बरवाला में बाडो पट्टी टोल के नजदीक जेवर मार्ग पर हिसार CIA-1 की टीम और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक कथित सदस्य के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से दो-दो राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए हिसार भेजा गया है।

एनकाउंटर में पकड़े गए आरोपित ने करनाल और रोहतक में 5 करोड़ रुपये की पिछले दिनों रंगदारी मांगी थी। करनाल में एक सरपंच और रोहतक में एक स्कूल संचालक से रंगदारी मांगी थी। जवाबी फायरिंग में शूटर को लगी गोली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पुलिस को आरोपी के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर CIA-1 की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस और आरोपी का आमना-सामना हो गया और फायरिंग शुरू हो गई।