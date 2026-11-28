जागरण संवाददाता, हांसी। शुक्रवार रात सवा नौ बजे पेटवाड़ के कारोबारी धर्मपाल के घर के बाहर आवाज आई। बाइक से पहुंचे नकाबपोश ने उनका नाम पुकारा। कोई बाहर नहीं निकला तो पहले मुख्य गेट से गोली चलाई, फिर अंदर घुसकर तीन फायर किए। घर में खड़ी कार में तीन गोलियां लगीं। उस समय महिलाएं और बच्चे भीतर थे। अचानक गोलियां चलने से परिवार सहम गया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है।

कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ के पैतृक गांव में हुई इस घटना के समय धर्मपाल पड़ोस में शोक जताने गए थे। करीब 60 वर्षीय धर्मपाल प्रापर्टी कारोबार के साथ नारनौंद अनाज मंडी में आढ़त की दुकान भी चलाते हैं। उनके बेटे उमेश ने बताया कि घर में उनकी पत्नी, मां, भाई-भाभी और बच्चे मौजूद थे। हमलावर चेहरा ढके हुए था। फायरिंग के बाद वह भाग गया। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और धर्मपाल भी लौट आए। उमेश के अनुसार, परिवार की किसी से रंजिश या विवाद नहीं है। अचानक हुए हमले से सभी हैरान हैं।