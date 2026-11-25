जागरण संवाददाता, हिसार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नु) की दिसंबर 2026 सत्रांत परीक्षाएं 25 नवंबर से 14 जनवरी 2027 तक आयोजित की जाएंगी। इसके लिए सीआरएम जाट कालेज में परीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है।

कालेज के प्राचार्य प्रोफेसर डा. सुरेंद्र कुमार बाजिया ने बताया कि परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा कक्षों, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, बिजली, स्वच्छता एवं सुरक्षा सहित सभी आवश्यक सुविधाओं के प्रबंध किए गए हैं।