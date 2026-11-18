जागरण संवाददाता, हिसार। न्यू मॉडल टाउन में किराये के मकान में रहने वाले 53 वर्षीय रोहताश का शव बुधवार सुबह कमरे में मिला। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और साक्ष्य जुटाए। शव पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया गया।

पुलिस ने उनके बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। स्वजनों के अनुसार, रोहताश रंग-पेंट का काम करता था और शराब पीने का आदी था। पत्नी और बच्चों से झगड़े के कारण वह अलग किराये के मकान में रहता था। उसकी पत्नी बच्चों के साथ चंद्रलोक कालोनी में रहती है। मकान मालिक ने सुबह शव देखकर पुलिस को सूचना दी।