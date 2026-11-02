हिसार में फोन चोरी का लगा आरोप तो छत से कूदा होटल मालिक, पार्टी में हुआ था जमकर विवाद

जागरण संवाददाता, हिसार। शहर का व्यस्तम डाबड़ा चौक। चौक पर मौजूद एक होटल में दोस्तों की पार्टी चल रही थी। दूसरी मंजिल पर चलती इस पार्टी में अचानक से एक युवक ने मोबाइल चोरी होने की बात कही।

शक किया 30 साल होटल मालिक सचिन पर। चोरी का आरोप पर होटल मालिक और युवकों के बीच बहस शुरू हो गई। उसके बाद अचानक से होटल मालिक दूसरी मंजिल से कूद गया। गंभीर रूप से घायल उस होटल मालिक को लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

सूचना मिलने पर अर्बन एस्टेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच आरंभ की। घायल के होश में आने के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार डाबड़ा चौक के पास एक होटल में शनिवार रात को कुछ युवक पार्टी कर रहे थे। होटल की छत पर पार्टी चल रही थी। पार्टी के दौरान एक युवक का फोन चोरी हो गया। युवकों ने होटल मालिक पर फोन चोरी होने का शक जाहिर किया।