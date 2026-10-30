Haryana Weather: हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, रातें हुईं सर्द; तापमान में भारी गिरावट

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में तेजी से मौसम में बदलाव के साथ ही रात का तापमान कम हो रहा है। शुक्रवार को दिन-रात के तापमान में कमी रही। नारनौल का रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो गुरुग्राम का अधिकतम तापमान गिर कर 20.5 डिग्री तक रह गया है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तापमान में तेजी से गिरावट हो रहा है। शुक्रवार को गुरुग्राम, पलवल और रेवाड़ी में हल्की वर्षा हुई। वर्षा के साथ ही तापमान में गिरावट होने से गुरुग्राम का अधिकतम तापमान कम हुआ। दिन और रात का तापमान कम होने से दिन में भी हवा चलने से ठंड महसूस हो रही है। वहीं आने वाले दिनों में यह तापमान और नीचे गिर सकता है। तापमान का ब्योरा (डिग्री सेल्सियस में)

जिला न्यूनतम अधिकतम अंबाला



18.8

28.2

भिवानी

14

24.9

फरीदाबाद

19.2

23.2

गुरुग्राम

17.2

20.5

हिसार



18.2

29.3

करनाल



17.5

21.6

नारनौल

13

25.2

पानीपत

18.2

24.9

रोहतक



17.6

24.9

सिरसा



17.2

29.3