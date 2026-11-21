जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दिन के समय तेज धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है, लेकिन रात होते ही तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है। गुरुग्राम में रात का तापमान गिरकर 7.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।

वहीं, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सुबह और रात के समय लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। दूसरी तरफ, प्रदेश में प्रदूषण का स्तर भी चिंता बढ़ा रहा है। देश के सबसे अधिक एक्यूआइ वाले टाप-10 शहरों की सूची में हरियाणा के सात शहर शामिल हैं। बल्लभगढ़ 337 एक्यूआइ के साथ देश में पहले स्थान पर है, जबकि सिरसा 323 एक्यूआइ के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।

गुरुग्राम 315 एक्यूआइ के साथ चौथे और पंचगांव 307 के साथ पांचवें स्थान पर है। हिसार का एक्यूआइ 298 दर्ज किया गया है। इसके अलावा सोनीपत, धारूहेड़ा और भिवानी भी देश के प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। सुबह और शाम के समय प्रदूषण का असर अधिक महसूस हो रहा है। इससे सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। मौसम में बदलाव और कोहरे की संभावना के बीच प्रदूषण की दोहरी मार लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है।