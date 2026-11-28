संवाद सहयोगी, मंडी आदमपुर (हिसार)। हरियाणा के युवा बहादुरी, जोश और जुनून की मिसाल पेश करने में कभी पीछे नहीं हटते। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है आदमपुर स्थित एफजीएम राजकीय महाविद्यालय के एनसीसी द्वितीय वर्ष के कैडेट हर्ष ने।

हर्ष का चयन उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय एनसीसी पैरा बेसिक कोर्स (नंबर-दो) के लिए हुआ था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद हर्ष ने 1250 फीट की ऊंचाई से विमान से पैरा जंप लगाकर अपने साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया।

उन्होंने आसमान को चीरते हुए जब इतनी ऊंचाई से छलांग लगाई तो उनके अदम्य साहस से प्रदेशवासियों का सीना चौड़ा हो गया। इस उपलब्धि की खास बात यह रही कि इस प्रतिष्ठित प्रशिक्षण शिविर में हरियाणा प्रदेश से हर्ष एकमात्र कैडेट के रूप में चयनित हुए।

दो नवंबर से 25 नवंबर तक आयोजित इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में कैडेट हर्ष ने थ्री हरियाणा बटालियन एनसीसी हिसार का प्रतिनिधित्व किया। शिविर के दौरान देशभर से चयनित कैडेट्स को भारतीय वायुसेना के विशेषज्ञों ने पैरा जंपिंग का गहन प्रशिक्षण दिया। इस दौरान एक विशेष अवसर पर महानिदेशक एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स भी कैडेट्स के साथ पैरा जंप में शामिल हुए।

काॅलेज के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट श्याम लाल ने बताया कि थ्री हरियाणा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुनील कटारिया के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बटालियन के कैडेट्स लगातार राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न शिविरों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।