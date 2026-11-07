हरियाणा में सांसों पर संकट, 8 गुना ज्यादा प्रदूषित हुई हवा; कई जिलों में खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI

जागरण टीम, हिसार। हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक्टिव ग्रिड से सीधे लिए गए आंकड़ों के अनुसार, सोनीपत के मुरथल निगरानी केंद्र पर पीएम2.5 का स्तर 496 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया।

यह भारत में निर्धारित 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित सीमा से आठ गुना से भी अधिक है। जींद में इसका स्तर 490 और रोहतक में 463 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। हिसार में भी पीएम 2.5 की सघनता 403 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुई। गुरुग्राम के सेक्टर-51 में यह 361 और फरीदाबाद में 356 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के कई शहरों में हवा में मौजूद बेहद सूक्ष्म प्रदूषण कणों का स्तर सुरक्षित सीमा से कई गुना ऊपर है।

दिल्ली के बराबर गंभीर स्थिति सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार सुबह दिल्ली के आनंद विहार और मुंडका जैसे इलाकों में एक्यूआइ 431 से 447 के बीच रहा। हरियाणा के कई निगरानी केंद्रों पर पीएम2.5 का अत्यधिक स्तर क्षेत्र में प्रदूषण की गंभीरता दर्शाता है।