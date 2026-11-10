हरियाणा की सुबह में घुली जहरीली हवा, 9 शहरों में आधी रात के बाद AQI 400 पार तक पहुंचा

जागरण टीम, हिसार। हरियाणा में मंगलवार सुबह जहरीली हवा ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के नौ निगरानी केंद्रों पर सोमवार आधी रात के बाद मंगलवार की अलसुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 400 के पार दर्ज किया गया। मानेसर में यह 465 और गुरुग्राम के शहर औसत में 463 रहा।

हिसार में 442, पानीपत में 441 और पलवल में 435 एक्यूआइ दर्ज हुआ। फरीदाबाद, कैथल, भिवानी और बल्लभगढ़ में भी सूचकांक गंभीर श्रेणी में रहा। बहादुरगढ़ में एक्यूआइ 394 दर्ज किया गया, जबकि कुरुक्षेत्र और रोहतक में यह 378 रहा। हवा की गति कम होने और रात के तापमान में गिरावट से प्रदूषक धरातल के पास जमा हो रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों, वाहनों और धूल से निकलने वाले कणों के कारण स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार, हवा की गति कम होने और रात के तापमान में गिरावट से थर्मल इनवर्जन की स्थिति बन रही है। इससे औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का धुआं और धूल ऊपर फैलने के बजाय निचली वायुमंडलीय परत में जमा हो रहे हैं। मानेसर, पानीपत और फरीदाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में पीएम 2.5 प्रमुख प्रदूषक है, जबकि हिसार में पीएम 10 का स्तर अधिक दर्ज किया गया है।