जागरण संवाददाता, हांसी। महीनों से गड्ढों के बीच सफर कर रहे वाहन चालकों को जाट धर्मशाला के सामने पुराने हाईवे पर अब राहत मिलेगी। रविवार को सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से में ब्लॉक बिछाने का काम शुरू कर दिया गया।

दैनिक जागरण के अभियान ‘इन दौड़ती-भागती सड़कों पर... निर्माण, सुविधा और सुरक्षा की समीक्षा’ के तहत लगातार समाचार प्रकाशित कर सड़कों की बदहाली सामने रखी जा रही है। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और गड्ढे भरने तथा मरम्मत का काम शुरू हुआ। निर्माण के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कुछ दूरी तक यातायात डायवर्ट किया है।

इस मार्ग पर कुछ महीने पहले जनस्वास्थ्य विभाग ने जल निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाई थी। इसके लिए सड़क की खोदाई की गई थी। पाइपलाइन का काम पूरा होने के बाद सड़क पहले जैसी नहीं हो सकी। खोदाई वाले हिस्से में गहरे गड्ढे बन गए और आसपास की सड़क भी क्षतिग्रस्त होती गई। इससे वाहन चालकों और राहगीरों की परेशानी बढ़ गई थी।

गड्ढों में पानी भरने पर उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता था। विशेषकर दोपहिया और रिक्शा चालकों को संभलकर निकलना पड़ता था। रात में गड्ढे दिखाई नहीं देने से हादसे का खतरा भी बना रहता था। मरम्मत नहीं हुई तो रिक्शा चालकों ने उठाई थी जिम्मेदारी सड़क की बदहाली से परेशान जय हिंद रिक्शा चालक यूनियन के सदस्यों ने खुद गड्ढे भरने की पहल की थी। प्रधान सुनील मौजिका और सचिव अरुण कुमार सहित सदस्यों ने मिट्टी और बजरी डालकर रास्ता चलने लायक बनाने का प्रयास किया था। यूनियन ने संबंधित विभाग से स्थायी मरम्मत की मांग उठाई थी, ताकि रोजाना यहां से गुजरने वालों को परेशानी नहीं हो।