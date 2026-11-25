जागरण संवाददाता हांसी। कभी छत से सीमेंट और प्लास्टर गिरने का डर तो कभी वर्षा में अंदर टपकते पानी से कामकाज में परेशानी। मुख्य डाकघर के कर्मचारियों और यहां आने वाले लोगों को अब इन समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है।

पिछले साल शुरू होकर बीच में रुका भवन का मरम्मत कार्य नए टेंडर के तहत दोबारा शुरू हो गया है। परिसर में इंटरलाकिंग टाइलें बिछाई जा रही हैं। अंदर दीवारों की टूट-फूट ठीक करने और प्लास्टर का काम चल रहा है। कुछ हिस्सों में काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी हिस्सों को दुरुस्त करने में श्रमिक जुटे हैं।

शहर का यह डाकघर भवन वर्ष 1975 में बना था। करीब 51 साल पुराने भवन से लोगों को डाक और वित्तीय सेवाएं दी जा रही हैं। लंबे समय से इसकी हालत सुधारने की जरूरत महसूस की जा रही थी। पहले मरम्मत शुरू होने के बाद काम रुक गया और अधूरे हिस्सों के कारण परेशानी बनी रही। अब दोबारा काम चलने से भवन और परिसर की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद जगी है।

डाकघर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कोई बचत खाते का काम करवाने आता है तो कोई रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के लिए। ऐसे में भवन की सुरक्षा और लोगों के आने-जाने के लिए व्यवस्थित परिसर जरूरी है।

मानसून में बढ़ जाती थी परेशानी वर्षा के दौरान भवन की समस्या ज्यादा बढ़ जाती थी। छत से पानी टपकने और अंदर तक पहुंचने से कर्मचारियों का काम प्रभावित होता था। सीमेंट तथा प्लास्टर गिरने की घटनाओं से भी सुरक्षा की चिंता रहती थी।

भवन की हालत देखकर कुछ लोग अंदर जाने में हिचकते थे। मरम्मत पूरी होने पर कर्मचारियों के साथ सेवाएं लेने आने वाले लोगों को भी बेहतर वातावरण मिल सकेगा। दो हॉल और पांच कमरों से होता है कामकाज मुख्य डाकघर में दो हाल और पांच कमरे हैं। यहीं से विभिन्न सेवाओं का संचालन किया जाता है। इस डाकघर से हांसी क्षेत्र के करीब 75 गांवों को डाक संबंधी सेवाएं मिलती हैं। इसलिए भवन की मरम्मत केवल शहर के लोगों के लिए ही नहीं, आसपास के ग्रामीणों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब शेष हिस्सों का काम पूरा होने का इंतजार है।