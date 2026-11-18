जागरण संवाददाता हांसी। जींद रोड के पास चद्दर पुल क्षेत्र में मंगलवार शाम गैस सिलिंडर फटने से प्रताप के मकान के पांच कमरे ढह गए। छत गिरने से परिवार के पांच सदस्य मलबे में दब गए। पड़ोसियों ने उन्हें बाहर निकाला।

घायलों में प्रताप के 32 वर्षीय बेटे नवीन, 65 वर्षीय रामप्यारी, दूसरे बेटे दीपक की 32 वर्षीय पत्नी सुनीता और उनके चार वर्षीय बेटे मीत व आठ वर्षीय बेटे निखिल शामिल हैं। पांचों को पहले हांसी के नागरिक अस्पताल ले जाया गया।

प्राथमिक उपचार के बाद कुछ को रेफर किया गया। फिलहाल उनका हिसार के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। धमाके से आसपास के चार मकानों को भी नुकसान पहुंचा और दीवारों में दरारें आईं। डायल 112 और भारत गैस की टीम मौके पर पहुंची।