जागरण संवाददाता, हांसी। नेशनल हाईवे पर कुंदनापुर फ्लाईओवर पर रविवार को तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतकों की पहचान सिंघवा मदनहेड़ी निवासी गौरव और महम के वार्ड-11 में गीता मंदिर के पास रहने वाले शुभम के रूप में हुई है। घायलों में महम निवासी आयुष को हिसार रेफर किया गया है।

हादसा इतना भीषण था कि कार सवार एक युवक पुल के दोनों हिस्सों के बीच खाली स्थान से नीचे जा गिरा। एक अन्य युवक डिवाइडर के पास घायल पड़ा मिला, जबकि तीसरा कार में फंसा था।

प्रत्यक्षदर्शी मुकेश ने बताया कि वह अपनी गाड़ी से हिसार जा रहे थे। भिवानी फ्लाईओवर के पास एक कार तेज गति से उनकी गाड़ी को पार कर आगे निकली। उनके अनुमान के अनुसार कार की रफ्तार 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच थी। कुछ दूर कुंदनापुर फ्लाईओवर पर वही कार पलटी मिली।