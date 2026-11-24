जागरण संवाददाता, हांसी। गहरे गड्ढों, जलभराव और वाहनों के फंसने से परेशान हांसी-बरवाला रोड के यात्रियों को वर्षों बाद राहत की उम्मीद जगी है। नेशनल हाईवे-148बी पर सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया है।

मार्ग पर मार्किंग की जा रही है। सड़क पर पड़ने वाले गांवों में हाईवे को फोरलेन बनाया जाएगा और साथ में पानी की निकासी के लिए नाले बनेंगे।

गांवों के बाहर सड़क की चौड़ाई 10 मीटर रखी जाएगी। करीब 50 करोड़ रुपये में आवंटित इस कार्य को ठेकेदार को डेढ़ साल में पूरा करना है। विभाग की ओर से करीब 96 करोड़ रुपये का टेंडर लगाया गया था।



पंजाब और राजस्थान को जोड़ने वाला यह मार्ग लंबे समय से अपनी बदहाली के कारण चर्चा में रहा है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं।

सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों में बने गहरे गड्ढों के कारण चालकों को संभलकर वाहन निकालने पड़ते थे। वर्षा के दिनों में पानी भरने से परेशानी और बढ़ जाती थी। अब निर्माण शुरू होने के साथ सड़क की स्थिति बदलने की दिशा में काम आगे बढ़ा है।



मार्किंग के माध्यम से निर्माण वाले हिस्से निर्धारित किए जा रहे हैं। गांवों में सड़क चौड़ी होने से स्थानीय आवागमन और हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को अधिक जगह मिलेगी। वहीं नाले बनने से वर्षा का पानी निकालने की व्यवस्था होगी।

वाहन फंसने से लगता रहा जाम सड़क की हालत इतनी खराब रही है कि कई बार बड़े वाहन गड्ढों में फंस गए। इससे हाईवे पर लंबा जाम लगा और दूसरे वाहन चालकों को भी इंतजार करना पड़ा। दोपहिया वाहन चालकों के लिए गड्ढों के बीच से निकलना जोखिम भरा रहा। बरसात में सड़क जलमग्न होने पर आवागमन भी प्रभावित हुआ था। अब पूरे मार्ग के निर्माण से ऐसे क्षतिग्रस्त हिस्से दुरुस्त होंगे। गांवों में चौड़ी सड़क के साथ निकासी का इंतजाम योजना में गांवों के भीतर और बाहर सड़क की चौड़ाई अलग रखी गई है। गांवों में फोरलेन सड़क के साथ नाले बनाए जाएंगे। इससे सड़क पर पानी जमा होने की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी।

अन्य हिस्सों में 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। जल निकासी की व्यवस्था सड़क को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी अहम रहेगी। डेढ़ साल में पूरा करना होगा काम सड़क निर्माण के लिए विभाग ने करीब 96 करोड़ रुपये का टेंडर लगाया था। कार्य करीब 50 करोड़ रुपये में आवंटित हुआ है। टेंडर की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को डेढ़ साल में निर्माण पूरा करना होगा।