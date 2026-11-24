जागरण संवाददाता, हांसी। ढाणी कुम्हारान के 70 वर्षीय पूर्व सरपंच नंदलाल पर हमले के मामले में सदर थाना पुलिस ने मौजूदा सरपंच अनूप सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

नंदलाल ने जमीन विवाद की रंजिश में घात लगाकर हमला करने का आरोप लगाया है। उनका हांसी के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

दो बार सरपंच रहे नंदलाल ने बयान में बताया कि 20 नवंबर को सुबह करीब पौने पांच बजे वह सैर के लिए निकले थे। पांच बजे ढाणा खुर्द रोड पर भिवानी बाईपास पुल के नीचे सुरेंद्र उर्फ बदलू, अनूप, दिलबाग, गुलशन और कर्मबीर खड़े मिले। आरोप है कि उन्होंने घेरकर हमला कर दिया। सुरेंद्र ने हाथों और कर्मबीर ने पैरों पर लोहे की रॉड मारी।