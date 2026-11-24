हरियाणा के हांसी में जमीन विवाद में पूर्व सरपंच पर रॉड से हमले का आरोप, पांच पर केस दर्ज
हरियाणा के हांसी में जमीन विवाद को लेकर पूर्व सरपंच नंदलाल पर जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस ने मौजूदा सरपंच अनूप सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
HighLights
पूर्व सरपंच नंदलाल पर जमीन विवाद में हमला हुआ
मौजूदा सरपंच अनूप सहित पांच पर मामला दर्ज
हमले में नंदलाल के हाथ-पैर टूटने का आरोप
जागरण संवाददाता, हांसी। ढाणी कुम्हारान के 70 वर्षीय पूर्व सरपंच नंदलाल पर हमले के मामले में सदर थाना पुलिस ने मौजूदा सरपंच अनूप सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
नंदलाल ने जमीन विवाद की रंजिश में घात लगाकर हमला करने का आरोप लगाया है। उनका हांसी के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।
दो बार सरपंच रहे नंदलाल ने बयान में बताया कि 20 नवंबर को सुबह करीब पौने पांच बजे वह सैर के लिए निकले थे। पांच बजे ढाणा खुर्द रोड पर भिवानी बाईपास पुल के नीचे सुरेंद्र उर्फ बदलू, अनूप, दिलबाग, गुलशन और कर्मबीर खड़े मिले। आरोप है कि उन्होंने घेरकर हमला कर दिया। सुरेंद्र ने हाथों और कर्मबीर ने पैरों पर लोहे की रॉड मारी।
अन्य आरोपितों ने लात-घूंसों से पीटा। नंदलाल ने दोनों हाथ-पैर टूटने की बात कही है। उनके अनुसार, वाहन की रोशनी देखकर हमलावर धमकी देकर चले गए। उन्होंने बेटे ऋषि को फोन किया, जिसने डायल-112 को सूचना दी और अस्पताल पहुंचाया।