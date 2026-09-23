साढ़े तीन साल के 'जेरी' को ले गए चोर, बोले- 'कुत्ता नहीं सब्जी है', मालिक ने रखा 25 हजार इनाम

संवाद सहयोगी, डबवाली। हरियाणा के सिरसा जिले के उपनगर डबवाली में एक डागी गायब हो गया है। पग नस्ल के इस डागी की सूचना देने वाले को डागी मालिक ने 25 हजार रुपये ईनामी राशि देने का ऐलान किया है।

डागी मालिक ने सीसीटीवी फुटेज वायरल की है। जिसमें इलेक्ट्रोनिक स्कूटी सवार दो लोग डागी को लेजा रहे हैं। डबवाली निवासी रीगल रेस्टोरेंट मालिक राजीव बांसल रिंकू ने बताया कि उन्होंने पग नस्ल का डागी पाला हुआ है। जिसका नाम जेरी है।

डबवाली के पुराना डाकघर से गायब हुआ 'जेरी' 18 सितंबर की शाम को वह एकाएक डबवाली के पुराना डाकघर क्षेत्र स्थित उनके घर से बाहर आ गया। उसके बाद नहीं मिला। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो बाजार में एक स्कूटी पर सवार दो लोग उसे लेजाते हुए नजर आए।

उन्होंने कई दुकानों, मकानों के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल दिए। इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्कूटी सवारों की पहचान हो गई है। 23 सितंबर को वे स्कूटी सवारों के घर पर पहुंचे।

वहां जेरी नहीं मिला, हालांकि यह स्वीकार किया कि स्कूटी पर वे ही सवार हैं। सवाल यह है कि फिर जेरी कहां है? जवाब मिला कि डागी नहीं है, जिसे आप डागी समझ रहे हैं, वह सब्जी है। 2023 में लाए थे जेरी राजीव बांसल के अनुसार वर्ष 2023 में वे पग नस्ल के पिल्ले को घर लेकर आए थे। नाम रखा था जेरी। 22 फरवरी को उसका जन्म दिन मनाते हैं। इस मौके पर केक काटते हैं। पूरा परिवार सेलिब्रेट करता है।