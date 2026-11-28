संवाद सहयोगी, बरवाला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धन्यवाद एवं विकास रैली 13 दिसंबर, रविवार को बरवाला की पुरानी अनाज मंडी में आयोजित होगी।

तैयारियों को लेकर बरवाला के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा शनिवार को कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने मंडी परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

गंगवा ने अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अब तक की तैयारियों की जानकारी ली। कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए दिशा-निर्देश दिए। रैली को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर किए जाने वाले प्रबंधों की स्थिति देखी और संबंधित लोगों से जानकारी जुटाई।