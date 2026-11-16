अयोध्या से हिसार आ रही फ्लाइट दिल्ली में उतारी, 72 यात्री वाहनों के जरिए पहुंचे घर; खराब मौसम बना परेशानी

जागरण संवाददाता, हिसार। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कर हिसार लौट रहे 72 यात्रियों को रविवार को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा, जब अयोध्या से हिसार आ रही एलायंस एयर की फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया।

यात्रियों को मौसम खराब होने का हवाला देकर विमान से उतार दिया गया। इसके बाद यात्रियों को अपने स्तर पर कैब या अन्य वाहनों की बुकिंग कर हिसार पहुंचना पड़ा। कोई चंडीगढ़ तो कोई रेवाड़ी से कैब बुक करके हिसार पहुंचा। ऐसे में यात्रियों को कैब का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ा।

बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। जानकारी के अनुसार, रविवार सायं करीब 4:30 बजे एलायंस एयर की फ्लाइट 72 यात्रियों को लेकर अयोध्या से हिसार के लिए रवाना हुई थी। शाम करीब 5:30 बजे फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। यहां यात्रियों को बताया कि आगे मौसम खराब होने से फ्लाइट हिसार नहीं जा पाएगी। फ्लाइट का हिसार पहुंचने का समय सायं 6:15 बजे निर्धारित था।

94 वर्षीय मां को लेकर गए थे राम मंदिर के दर्शन करवाने यात्रियों में शामिल हिसार के गवर्नमेंट पीजी कालेज के पूर्व प्रोफेसर एसके मिश्रा ने बताया कि वह अपनी 94 वर्षीय मां को राम मंदिर में दर्शन करवाने के लिए अयोध्या लेकर गए थे। वापसी में उन्होंने हिसार की फ्लाइट बुक करवाई थी, लेकिन दिल्ली पहुंचने पर मौसम खराब होने की बात कहकर उन्हें उतार दिया गया।