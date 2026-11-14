दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को 7 करोड़ की फिरौती के लिए धमकी, AAP ने की सख्त कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, हांसी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से सात करोड़ रुपये की फिरौती मांगने और उन्हें व उनकी बेटी हर्षिता को जान से मारने की धमकी देने की आप ने निंदा की है।

पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और हांसी जिलाध्यक्ष राजेंद्र सोरखी ने शुक्रवार को जारी बयान में धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सोरखी के मुताबिक, दिल्ली के तिलक नगर से आप विधायक जरनैल सिंह को फोन और वाट्सएप पर धमकी भरे संदेश मिले।