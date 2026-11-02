हरियाणा के अंबाला सहित पांच जिलों की हवा हुई बहुत खराब, प्रदूषण का बढ़ा स्तर; AQI पहुंचा 303

जागरण संवाददाता, हिसार। मौसम में बदलाव के साथ ही प्रदेश की हवा पर भी असर आ रहा है। अभी कोई आगजनी व अन्य घटनाएं नहीं है। रविवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़ों में अंबाला की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इसी प्रकार चार अन्य जिलों की हवा भी खराब है।

मौसम में बदलाव के चलते लगातार तापमान नीचे गिर रहा है। सुबह और शाम को हल्की ठंड महसूस हो रही है। उसके साथ ही अभी तापमान नीचे आने के साथ ही प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। हवा की क्वालिटी खराब होने के साथ ही अंबाला की हवा सबसे ज्यादा खराब हुई और एक्यूआइ 303 तक पहुंच गया। इसी प्रकार बाकी जिलों का एक्यूआइ भी 200 के पार चल रहा है।



एक्यूआइ का ब्योरा

जिला एक्यूआइ अंबाला : 303

जींद : 247

कैथल : 296

कुरुक्षेत्र : 244

पानीपत : 224