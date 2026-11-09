हिसार में युवक की पीट-पीटकर हत्या, 6 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, सिवानीमंडी (हिसार)। खंड के गांव कालोद में शराब ठेके के नजदीक 4 नवंबर को देर रात स्कार्पियो सवार युवकों द्वारा पीकअप गाड़ी में बैठे दो युवकों के साथ मारपीट करने और वाहन में तोड़फोड़ करने का मामले में अनिल नामक एक युवक की मौत हो गई।

सिवानी पुलिस ने इस मामले में छह नामजद युवकों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में विवेक ने बताया कि 4 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे वह अपने साथी के साथ पिकअप गाड़ी में बैठा हुआ था।

इसी दौरान काले रंग की स्कार्पियो में सवार होकर राजेश उर्फ मोटू, विकास उर्फ मोटिया, सोनू, निर्मल, कुलदीप और राहुल धनखड़ मौके पर पहुंचे। शिकायत के अनुसार युवकों के हाथों में गंडासी, लोहे की नोजल, लाठी, बांस के डंडे और लकड़ी की फाटकी थी।

विवेक का आरोप है कि आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। राजेश ने अनिल को गाड़ी से बाहर निकालकर उसके सिर पर गंडासी से वार किए, जबकि अन्य युवकों ने लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से मारपीट की।