हिसार में सांप के डसने से चौकीदार की मौत, झाड़-फूंक के चक्कर में गई जान

जागरण संवाददाता, हिसार। मसूदपुर के रहने वाले 45 साल के शमशेर को डाटा स्थित सरकारी अस्पताल में चौकीदारी करते समय दो नवंबर की रात को सांप ने डस लिया। पता चलने पर स्वजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की बजाय झाड़-फूंक वालों के यहां चक्कर कटवाते रहे।

पांच नवंबर को जब ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो उसे स्वजन शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए लेकर आए। जहां पर छह नवंबर को चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार को हांसी पुलिस ने शव का नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। मृतक की तीन बेटियां और एक बेटा हैं।