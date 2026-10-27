हिसार के चारों तरफ बनेगी रिंग रोड, जमीन अधिग्रहण पर खर्च होंगे ₹1500 करोड़; हरियाणा सरकार दीपावली पर करेगी घोषणा

जागरण संवाददाता, हिसार। हिसार के चारों तरफ रिंग रोड बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। शहर को भारी वाहनों के दबाव से राहत दिलाने और दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले वाहन चालकों के लिए सफर आसान बनाने वाले इस प्रोजेक्ट पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। दीपावाली के आसपास इस परियोजना को लेकर बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है।

फिलहाल सबसे अहम सवाल जमीन अधिग्रहण के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का है। इसके लिए सरकार के सामने दो विकल्प हैं। पहला केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 750-750 करोड़ रुपये दे। दूसरा जमीन की रजिस्ट्री से मिलने वाले टैक्स रेवेन्यू का दो प्रतिशत हिस्सा 15 साल तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को दिया जाए। इन दोनों विकल्पों पर विचार करने के लिए गठित चार सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अब सरकार को तय करना है कि वह किस विकल्प के जरिए जमीन अधिग्रहण के लिए धनराशि उपलब्ध कराएगी। इस फैसले के साथ ही रिंग रोड परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है।

योजना के अनुसार, वर्ष 2027 तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी है। परियोजना को लेकर बनाई गई कमेटी में पीडब्ल्यूडी विभाग के एसीएस चेयरमैन थे। इसके अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, फाइनेंस विभाग के अलावा जीएसटी कमिश्नर को भी शामिल किया गया था। सरकार आने वाले जीएसटी को भी एनएचएआइ को देने पर विचार कर सकती है। प्रस्तावित रिंग रोड की लंबाई करीब 41 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण से राजगढ़ रोड को चंडीगढ़ रोड से जोड़ने की योजना है। यह मार्ग हिसार में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के साथ दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले वाहन चालकों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। हरियाणा के अलावा राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ की ओर से आने वाले वाहनों को भी इससे सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

सीमावर्ती प्रांतों के वाहन चालक होंगे लाभान्वित रिंग रोड परियोजना में जमीन अधिग्रहण पर करीब 1500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था करना परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसी को लेकर सरकार के स्तर पर वित्तीय विकल्पों पर मंथन चल रहा है। पहले विकल्प के तहत केंद्र और हरियाणा सरकार 750-750 करोड़ रुपये उपलब्ध करा सकती हैं। दूसरे विकल्प में जमीन की रजिस्ट्री से प्राप्त होने वाले टैक्स रेवेन्यू का दो प्रतिशत हिस्सा 15 साल तक एनएचएआइ को देने पर विचार किया जा रहा है। सरकार आने वाले जीएसटी राजस्व के इस्तेमाल के विकल्पों पर भी विचार कर सकती है।

इन गांवों की जमीन का किया जाएगा अधिग्रहण प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण के लिए हिसार के आसपास के कई गांवों की जमीन अधिग्रहित की जानी है। इनमें मुकलान, देवा, हरिकोट, कैमरी, लाडवा, भगाना, मय्यड़, खरड़, नियाणा, धान्सू और तलवंडी राणा सहित गांधी नगर क्षेत्र का नाम शामिल है।